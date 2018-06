Na limonade en bionade: de hydrolade (maar wat is dat nu?)

Dat gesuikerde dranken ongezond zijn, is oud nieuws. Daarom spitst het Brusselse merk Simone a Soif zich toe op een alternatief zonder toegevoegde zoetstoffen dat verfrissing biedt met een smaakje. Het geheim? Hydrolade, een ingrediënt dat ontstaat als je planten stoomt.

De Brusselse Agnès Bonfond wilde een verjaardagsfeestje voor haar dochter organiseren, maar geen frisdrank serveren. Ze begon alternatieven voor gesuikerde dranken te onderzoeken en raakte geïnspireerd door een kruideniersvrouw uit het Franse Corrèze die water, versgeperst fruit, groenten en planten mixt. Hiermee legde ze de basis voor haar eigen start-up Simone a Soif (letterlijk vertaald: Simone heeft dorst). Haar buurvrouw, Simone, werd op het allereerste glas getrakteerd en kon het smaken, wat de naam meteen verklaard. Het merk is momenteel het enige in België dat seizoensgebonden drankjes op basis van water, sap van (lokaal!) fruit en groente en hydrolaten maakt. Dat laatste is een - weinig bekend - ingrediënt dat wordt bekomen door bloemen en planten (denk aan munt, geraniums,...) te stomen.

Agnès Bonfond en haar collega’s Antoine de Menten en Alexandre van der Vaeren

De damp van een plant

Zo gaat het in zijn werk: de planten, fruit of groenten worden in water ondergedompeld en vervolgens opgewarmd tot er waterdamp ontstaat. Die damp stijgt en wordt door koud stromend water afgekoeld en vervolgens opgevangen. In de laatste fase wordt vloeistof gerecupereerd die uit een organische olie en een waterig hydrolaat bestaat.

Geen extra suikers, weinig calorieën

De samenstelling leidt tot niet bruisende drankjes met minder dan 20 calorieën, die zich makkelijk laten combineren met gin. Ze bevatten geen toegevoegde suikers, aspartaam en andere zoetstoffen. De suikers erin komen uitsluitend uit de gebruikte basisbestanddelen. Agnès en haar twee collega-ondernemers Antoine de Menten en Alexandre van der Vaeren hopen dat ze met hun merk een gedragswijziging kunnen realiseren bij de consument. Ze stellen dat je tegenwoordig wel biologisch kunt eten op restaurant, maar dat er nog veel ruimte is wat de bijpassende dranken betreft.

Momenteel zijn er vijf flesjes van het merk, dat wordt gesponsord door Triodos Bank, op de markt in Brussel en Wallonië: appel met Geranium, komkommer met munt, aardbei met melisse, peer met strobloem en krieken met hop. De bedenkers hopen dat het concept straks in heel België aanslaat.

Meer info: https://www.simoneasoif.be/