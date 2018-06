Groepsfavoriet Uruguay met veel moeite voorbij Egypte: Gimenez kopt pas in slotminuut raak

Uruguay is het WK gestart met een nipte zege tegen Egypte. Bij de Uruguayenen geraakten Suarez en Cavani niet voorbij de Egyptische doelman Al-Shenawi, maar in de slotminuut kopte Giménez de Zuid-Amerikanen naar de zege. Bij Egypte hopen ze op een snelle terugkeer van Salah, want die bleef nu de hele match op de bank

Geen Mohamed Salah in de basiself bij Egypte tegen groepsfavoriet Uruguay. De Farao’s verwachten veel van hun sterspeler, maar de Liverpool-aanvaller is nog niet voldoende hersteld van zijn schouderblessure. Daardoor werd al snel duidelijk hoe belangrijk de Opperfarao is voor de Egyptenaren, die in de openingsfase wat verloren liepen in de Ekaterinburg Arena. Uruguay zocht naar de vroege voorsprong, maar het vizier van steraanvallers Cavani en Suarez stonden niet op scherp. Egypte herstelde na het Uruguyaanse beginoffensief het evenwicht met een bedrijvige Trezeguet, maar tot grote kansen kwamen ze niet. Een rommelige eerste helft eindigde op een logische 0-0.

Beterschap kwam er meteen na de rust. Nog geen minuut na het fluitsignaal liet Suarez dé kans op het openingsdoelpunt liggen toen hij vanuit een scherpe hoek op Al-Shenawi besloot. De spits van Barcelona beleefde niet zijn beste dag, terwijl de Egyptische doelman zich liet opmerken. Toen Suarez een tweede keer alleen voor zijn neus opdook, reageerde hij fluks. En als Cavani de bal prachtig op de slof nam, zweefde de doelman van het Egyptische Al-Zamalek de bal heerlijk uit zijn doel.

Bovendien zat het Egypte ook mee met een vrije trap van Cavani op de paal. Tot een minuut voor het einde: Giménez kopte een vrije trap Carlos Sanchez tegen de netten. Een perfecte kopbal waar Al-Shenawi geen verhaal tegen had. Sneu voor Egypte, maar gezien het aantal kansen werd het een verdiende zege voor Uruguay, die hun ambities voor dit WK meteen kracht bijzetten met een overwinning.