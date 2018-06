Ook in Genk extra agenten voor ‘risicomatch’ Marokko-Iran

Genk -

Ook de politie CARMA zet in Genk extra agenten in voor de WK-match Marokko-Iran, die dadelijk om 17 uur start. Op het Stadsplein-Grote Markt zijn er sowieso extra politiemensen voor de matchen op groot scherm. Ook in de wijken waar naar de match wordt gekeken, zal de politie aandachtig zijn.