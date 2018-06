163 hectare ontbossing wel of niet goed voor de natuur?

Zonhoven / Houthalen-Helchteren -

De dienst Mer van de Vlaamse overheid verplicht hun collega’s van Natuur en Bos de opmaak van een project-milieueffectrapport voor het natuurbeheerplan Teut-Tenhaagdoorn en Kelchterhoef in Zonhoven en Houthalen-Helchteren. In totaal moet daar 163 hectare bos gekapt om meer heide en open valleien te krijgen. Het Agentschap voor Natuur en Bos had een ontheffing van de MER-plicht aangevraagd omdat het van oordeel is dat de ontbossing geen ingrijpende gevolgen hebben voor het milieu. Beide diensten vallen onder minister Schauvliege die zelf bedenkingen heeft bij de grootschalige ontbossing. Zij verwijst ook naar het Essersbos dat ernaast ligt en niet mag gekapt worden.