Overstromingen, grondverschuivingen en modderstromen: hier moet straks de Tour passeren

Het noodweer van de voorbije dagen boven de Pyreneeën heeft grote schade toegebracht aan het wegennet. En daar moet over een grote maand de Tour de France passeren.

Het heeft de voorbije dagen enorm hard geregend in de Pyreneeën. In die mate dat er grote modderstromen op gang zijn gekomen, straten onder water kwamen te staan en er zelfs delen weg letterlijk werden weggespoeld. Vooral de afdaling van de Aubisque heeft zwaar te lijden gehad. Bij het buitenrijden van Eaux-Bonnes bevindt er zich op sommige plaatsen dertig centimeter modder op het wegdek. Maar het zwaarst getroffen is de sector Siala waar de weg bijna voor de helft is weggespoeld. De bewuste Pyreneeënetappe vindt over 42 dagen plaats. Of die tijd volstaat om het wegdek te herstellen, is hoogst twijfelachtig.