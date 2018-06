Topmodel Gisele Bündchen wil de wereld redden: “Zonder gezond milieu, geen gezonde mensen”

Het Braziliaanse topmodel Gisele Bündchen werkt de laatste jaren minder voor de modewereld, maar zet haar schouders des te meer onder projecten voor een beter milieu. Want de gezondheid van de mens is afhankelijk van een gezonde planeet. Dat zegt ze in een diepgaand interview met modeblad Vogue.

Gisele Bündchen, die binnenkort 38 wordt, was dan wel vijftien jaar het best betaalde model ter wereld, zelf beschouwt ze zich niet als een model. “Ik heb modellenwerk gedaan. Het was mijn carrière. Dankzij mijn job heb ik de wereld kunnen zien en ik werd er goed voor betaald. Maar mijn werk heeft nooit bepaald wie ik ben”, zei ze. De glamoureuze kant van de job (lees: champagne drinken op glamoureuze evenementen) interesseren haar minder. “Ik hou van mijn thuis en van gezelligheid. Na mijn werk had ik altijd iets van “erna ga ik gewoon naar huis”, klinkt het.

Beter milieu

Bündchen, die sinds 2009 gelukkig getrouwd is met de Amerikaanse American football-speler Tom Brady met wie ze twee kinderen heeft, is naast de catwalk vooral bekend dankzij haar werk met de focus op een beter milieu. De blondine heeft haar stem, haar tijd, haar imago, haar geld en haar netwerk gebruikt om zich in te zetten voor onze planeet. Zo hielp ze bij het ontgiften van de rivier nabij haar geboortestad Horizontina. Dat deed ze met het Projeto Água Limpa, een overkoepelend initiatief van haar familie dat streeft naar schoon water. Voor National Geographic werkte ze aan een documentaireserie ‘Years of Living Dangerously’, waarvoor ze naar de Braziliaanse jungle trok om de link te leggen tussen ontbossing en klimaatverandering.

Minder impact

Verder is Gisele al bijna tien jaar ambassadeur van het milieuprogramma van de Verenigde Naties, en vorig jaar september werd ze door de Franse president Emmanuel Macron uitgenodigd om met wereldleiders te spreken over de besmetting van de mondiale watervoorziening en andere problemen. “Er zijn genoeg aanwijzingen dat we niet in deze richting kunnen doorgaan. Mensen vergeten dat er zonder een gezond milieu geen gezonde mensen zijn. Ons leven hangt af van de gezondheid van onze planeet, punt. Als de mens weg is, zal de planeet zichzelf herstellen. We moeten dus nadenken over hoe we kunnen overleven. Over hoe we de minste impact kunnen hebben”, klinkt het nog.

Moeder Natuur

“Mensen denken dat ze meer dingen nodig hebben, maar neen. Begin met je ‘s morgens af te vragen met wat leven mogelijk maakt: de lucht die je inademt, de grond waarop je stapt, het voedsel dat je eet, het water dat je drinkt, de zon. Als we begrijpen dat onze overleving afhangt van de aarde en alle geschenken van Moeder Natuur waarderen, zetten we een stap in de goede richting”, aldus nog het model dat tegenwoordig de voorkeur geeft om samen te werken met modemerken die zich engageren voor duurzaamheid. Lees hier het volledige interview.