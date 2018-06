Kleutertjes Kindercampus Mozaïek supporteren voor de Rode Duivels

Banneux

Hasselt - De kleuters van de eerste kleuterklas van juf Anita van Kindercampus Mozaïek zijn in de ban van het WK in Rusland.

"Ze gaan winnen!" zei Emiel tegen de juf toen hij ’s morgens binnenkwam in het klasje. "Hoezo, wie gaat er winnen?" vroeg de juf. "De Rode Duivels, juf!" En zo ontspon er zich een heel gesprek over de Rode Duivels. De Belgische vlag werd bovengehaald en al gauw zaten alle kleuters met Belgische vlagjes op hun wangen te glunderen. De koffer met attributen om te supporteren werd erbij gehaald. De juf maakte zelfs een eigen WK-lied, te bekijken op de schoolwebsite. Zo is de hele klas begeesterd door het voetbal. En als je vraagt: "Wat gaan de Rode Duivel doen in Rusland?" dan roepen de kleuters in koor: "Wij worden wereldkampioen!"