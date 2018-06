Locatie Rechtvaardige Rechters gevonden dankzij Marc De Bel? “Het parket neemt de piste ernstig”

Gent - Auteur Marc De Bel heeft vrijdag onder grote belangstelling in Gent ‘De Veertiende Brief’ voorgesteld, een jeugdboek waarin hij samen met speurder Gino Marchal op zoek gaat naar het verloren paneel van “De Rechtvaardige Rechters”. Met een slideshow in het Gentse stadhuis van ruim twintig minuten worden brieven, codewoorden en gelegde verbanden toegelicht. “Het parket neemt de piste ernstig”, zegt burgemeester Daniël Termont.

Volgens het onderzoek van co-auteur Gino Marchal ligt het paneel onder de Kalandeberg. Dat is een pleintje in het centrum van Gent, op wandelafstand van de Sint-Baafskathedraal, waar het paneel in 1934 is gestolen. Daar waren - zo onthullen de auteurs - in 1932 rioleringswerken aan de gang. En dat wist hoofdverdachte Arsène Goedertier, die het paneel in een kleine tunnel zou hebben verborgen.

Toch is niet iedereen overtuigd van de theorie, blijkt uit enkele vragen tijdens de persconferentie. De aangebrachte elementen waren alleszins voldoende stof voor jeugdauteur De Bel, die aangeeft het verhaal op waarheidsgetrouwe manier geromantiseerd te hebben. “Als dit klopt, schrijven we hier geschiedenis”, vindt burgemeester Termont.

Dat betekent niet dat de Kalandeberg, vandaag een winkelstraat met dure boetieks, binnenkort sowieso wordt opengebroken. Termont geeft aan dat de gerechtelijke diensten het onderzoek nooit hebben afgesloten. “Het gerecht zal de nodige stappen ondernemen, het is niet de bedoeling dat mensen zelf met schop en spade naar de Kalandeberg trekken.” In welke mate de gerechtelijke diensten op de hoogte zijn van de theorie van Marchal, is niet duidelijk, gezien het geheim van het onderzoek.

Publiciteitsstunt of niet, het boek is vanaf vrijdag beschikbaar bij uitgeverij Van Halewyck.