KV Oostende neemt jeugdinternational Indy Boonen over van Manchester United

Oostende - KV Oostende heeft zich met de Belgische jeugdinternational Indy Boonen versterkt. De 19-jarige offensieve middenvelder, een jeugdproduct van Racing Genk, komt over van Manchester United.

Boonen stapte in 2015 van de jeugd van Genk over naar die van Manchester United. Daar speelde de drievoudige Belgische belofte-international bij de U23 en trainde hij enkele keren mee met de eerste ploeg. “Ik heb enorm veel bijgeleerd in Manchester, maar nu vind ik het vooral belangrijk om te spelen”, zegt Boonen op de website van zijn nieuwe werkgever. “Hier beland ik bij een ambitieuze club die kansen geeft aan jonge spelers. De aanwezigheid van Gert Verheyen was een belangrijke factor voor mij om naar KVO te komen. Ik speelde onder hem bij de Belgische U19 en zijn manier van aanpakken, bevalt me. Ik kijk er enorm naar uit om dinsdag op het trainingsveld te staan.”

Trainer Gert Verheyen is tevreden dat één van zijn jonge poulains voor KVO kiest. “Indy is een technisch sterke speler die een man kan uitschakelen en een goede pass in huis heeft. Zijn favoriete positie is centraal, maar hij kan ook op de flank uit de voeten. Het is een jongen die vreugde uitstraalt op het veld en bovendien niet zweeft. Hij staat met beide voetjes op de grond en heeft de juiste mentaliteit. Hij beseft dat Manchester een fantastische leerschool was, maar dat hij hier hard zal moeten werken.”

Het is al de derde dag op rij dat KV Oostende een aanwinst voorstelt. Woensdag meldde de club de komst van de Kroatische verdediger Goran Milovic (Osijek), donderdag die van middenvelder François Marquet (Waasland-Beveren), die Verheyen ook leerde kennen als coach van de Belgische U19. Volgens Belgische media praat manager Hugo Broos ook nog met doelman Colin Coosemans (KV Mechelen), verdediger Zinho Vanheusden (Inter Milaan) en aanvaller Aaron Leya Iseka (Anderlecht).