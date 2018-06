Comédienne (22) wordt verkracht en vermoord na optreden, het advies van politie na haar moord maakt iedereen nog kwader

Ze stuurde nog een laatste bericht naar haar vriend, of die wel veilig thuis geraakt was. Niet veel later zou de 22-jarige Eurydice Dixon het slachtoffer worden van een brutale aanval. Ze werd verkracht en vermoord op enkele minuten van haar huis. Het goedbedoelde advies van de Australische politie na de moord op Eurydice, kan echter op weinig sympathie rekenen.

“Ze was blij en tevreden. Ze gaf me een knuffel, blies me nog een kus toe en zei dat ze naar huis ging wandelen. Ze was dolgelukkig omdat haar optreden zo goed verlopen was.” Tony Magnuson was aanwezig op het optreden van zijn goede vriendin Eurydice en hij was ook de laatste naar wie de Australische comédienne nog een bericht zou sturen op Facebook: “Ik ben bijna veilig thuis, en jij?”

Eurydice kende de weg, ze had hem waarschijnlijk al honderden keren afgelegd. Dit keer zou ze het niet overleven. Haar levenloze lichaam werd teruggevonden op een voetbalveld in een park in Melbourne.

De politie vermoedt dat de jonge vrouw kilometers lang gestalkt werd voor haar moordenaar toesloeg. Ze gaven woensdag al bewakingsbeelden van de buurt vrij en woensdagnacht kwam de 19-jarige Jaymes Todd zich aangeven bij de politie. Hij kende Eurydice niet, en over de reden voor zijn daden is nog niets bekend.

Raad van de politie

In de nasleep van de gruwelijke feiten gaf de Australische politie vrouwen het advies om altijd alert te blijven wanneer ze ’s nachts alleen wandelen. “Verzeker jezelf ervan dat je je bewust bent van je omgeving. Als je een mobiele telefoon hebt en je maakt je zorgen, bel dan de politie.”

Een goedbedoeld advies, maar eentje dat bij verschillende vrouwen in het verkeerde keelgat schoot. Ze betichten de politie van ‘victim blaming’, het fenomeen waarbij de schuld voor een misdaad bij het slachtoffer gezocht word. “Ik vind dat de politie van Victoria zich moet excuseren. Vertel ons niet dat we voorzichtiger moeten zijn. Vertel mannen dat ze vervolgd zullen worden als ze een misdaad begaan,” fulmineert Alison Joyce op Twitter.

Ook actrice Elizabeth Blackmore was niet te spreken over het advies. “Neem verantwoordelijkheid voor je eigen veiligheid? Wat een afgrijselijke mededeling van de politie. Het is op geen enkele manier de schuld van deze jonge vrouw dat ze verkracht en vermoord werd op weg naar huis. Doe beter.”

Satirische boodschap aan vrouwen

Op sociale media delen heel wat vrouwen door de heisa over het advies de volgende satirische tekst die in 2015 geschreven werd door de Australische schrijfster Jane Gilmore. De vertaling lees je onder de Engelse tekst.

Foto: Twitter

“Vrouwen, als je veilig wil zijn, blijf thuis. Alleen maak je meer kans om gedood te worden door iemand die zegt je graag te zien, dus blijf niet thuis. Zorg ervoor dat je geen partner hebt want hij is de meest waarschijnlijke persoon om je te doden, maar ga niet buiten zonder je partner want je hebt iemand nodig om je te beschermen.”

“Toon niet te veel huid of lach niet te luid of dans niet te veel, maar kom op liefje, gun ons een lach. Neem altijd je sleutels en telefoon mee en zorg ervoor dat je ver genoeg rent om calorieën te verbranden, maar doe dat niet in het openbaar en in godsnaam niet in shorts, dan vraag je om problemen.”

“Openbaar vervoer is gevaarlijk, maar taxi’s zijn dat ook en wandelen of rijden op je eentje. En heb ik vermeld dat thuisblijven heel riskant is, dus doe geen van die dingen, oké?”