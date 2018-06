Hasselt - Dinsdag opent het nieuwe politiehuis aan de Zwarte Brugstraat in Hasselt. De media mochten vrijdag al het gebouw verkennen. “Meteen de laatste burgers die het hele gebouw kunnen bezoeken”, zegt LRH-korpschef Philip Pirard.

Dinsdag is de LRH-zone alleen bereikbaar via de post in Alken. Dan verhuizen 400 politiemensen naar hun nieuwe stek. Daar vinden ze onder meer een schietstand, een videowall met 40 schermen ...