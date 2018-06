Ontwerpster Isabel Marant pakt uit met make-uplijn

De Franse ontwerpster Isabel Marant, onder meer bekend van haar sneakers met sleehak, laat binnenkort een make-upcollectie op de wereld los. Daarvoor gaat de Parisienne in zee met cosmeticabedrijf L’Oréal Paris.

De collectie zal bestaan uit vijf producten voor de lippen, ogen en wangen. Meer details zijn voorlopig nog niet bekend. In een reactie aan Women’s Wear Daily verklapte Marant, die zich de bohemian Parisienne hipster slash tomboy look eigen heeft gemaakt, wel dat ze de collectie aanvankelijk heeft ontworpen om mee te nemen in je handtas.

Natuurlijke look

“Ze zijn perfect voor het de vrouw die er overdag au naturel bijloopt en ’s avonds geen tijd heeft om even naar huis te gaan om zich op te maken voor een avondje uit. Om die reden is het handig dat je drie à vier basisproducten bij je hebt die je in een oogwenk een andere, smokey look geven”, klonk het.



Fans van de ontwerpster, onder wie ook sterren als Beyoncé, Gwyneth Paltrow en Kendall Jenner, moeten nog even wachten voor ze hun (online) winkelmandje kunnen vullen met de producten. De lijn is pas op 27 september wereldwijd te koop in de boetieks van het merk en via het internet. Op dezelfde dag zal de ontwerpster ook haar nieuwste kledingcollectie voorstellen in de Franse hoofdstad.

Balmain lippenstift

Het is trouwens niet de eerste keer dat L’Oréal samenwerkt met een modeontwerper. Vorig jaar stelde het een collaboratie voor met Olivier Rousteing, creatief directeur bij Balmain. Hij creëerde twaalf lippenstiften binnen zijn ‘Color Riche’-gamma voor de beautygigant.