Banenverlies bij Carrefour teruggedrongen naar 950, directie zoekt nieuwe locatie in Genk (oproep)

Genk - De directie van Carrefour België heeft een protocolakkoord getekend met de sociale partners over het transformatieplan bij de supermarktketen. Dat meldt Carrefour vrijdagmiddag. Het aantal jobs dat verdwijnt wordt teruggedrongen van 1.233 naar 950. Vier formules voor vrijwillig vertrek worden voorgesteld aan de werknemers om naakte ontslagen te vermijden.

Vijf hypermarkten zullen omgevormd worden tot Carrefour Market. Bij de aankondiging van het plan, eind januari, had Carrefour nog de intentie om de Carrefour Markets van Genk en Angleur te sluiten. Die twee winkels blijven nu toch open, maar dan als kleinere supermarkt en onder andere loon- en arbeidsvoorwaarden. In de winkels van Westerlo, Brugge St-Kruis, Haine-St-Pierre en Turnhout zou het banenverlies dan weer beperkter kunnen zijn dan in januari aangekondigd werd.

In Genk gaat de directie tegen november volgend jaar op zoek naar een andere locatie voor de winkel.“De directie engageert zich alle mogelijke alternatieven te onderzoeken om een winstgevende bedrijfsactiviteit voort te zetten in de stad”, klinkt het.

Vier vertrekformules

In de eerste aankondiging zouden 1.053 jobs in de hypermarkten verloren gaan en 180 op de hoofdzetel. Dat is nu teruggebracht naar 950 in totaal.

Voor het personeel zijn er vier vertrekformules. Door vier verschillende vertrekformules aan te bieden, hoopt het bedrijf het aantal naakte ontslagen zoveel mogelijk te beperken. Behalve het de afgelopen dagen druk besproken SWT-systeem voor medewerkers van minstens 56 jaar, gaat het om vrijwillig vertrek, met een “interessante financiële vergoeding”, overplaatsing of eindeloopbaantijdskrediet voor alle medewerkers van 55 jaar. Het eerste vertrek staat gepland voor eind november dit jaar, het laatste voor eind juni volgend jaar.

Volgens minister van Werk Kris Peeters (CD&V) is het de taak van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) om de SWT’ers terug aan het werk te krijgen, maar volgens Muyters kan dat niet “omdat deze mensen niet te motiveren zijn om een nieuwe job te aanvaarden.” Maar klopt dat wel? Bent u een SWT’er en zou u toch heel graag aan het werk gaan, dan mag u uw naam, adres en telefoonnummer mailen naar hier@reageren.be.

Efficiëntie

Vier maanden lang onderhandelden directie en bonden over het in januari aangekondigde transformatieplan. Daarmee wil de supermarkt “enerzijds een antwoord bieden op de nieuwe commerciële uitdagingen van vandaag en morgen, anderzijds naar een oplossing zoeken om de uitgaven en werkingskosten te verminderen en de efficiëntie op te drijven in de hypermarkten en de hoofdzetel”.