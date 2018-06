Dolleman slaat thuisverpleegster dood bij ontsnapping uit ziekenhuis: “Mama is vermoord door losgeslagen psychopaat”

Hasselt / Heusden-Zolder / Kinrooi -

“Een heel dik dossier is deze zaak geworden, maar nergens zit er een foto in van mama zoals mama was. Daarom toon ik deze foto. Ze was meer dan een slachtoffer, ze was onze mama, vrouw, zus, omi”, klonk dochter Kelly vanmiddag emotioneel voor de Hasseltse correctionele rechtbank, waar Houthalenaar Lahcen M. (48) terechtstaat nadat hij haar mama Lisette Meerten in februari 2016 doodsloeg terwijl ze als gehandicaptenhulp in Heusden-Zolder op de baan was. Lahcen M. staat terecht voor liefst 22 feiten, van moord op de thuisverzorgster, opzettelijke slagen, vernielingen, tot verkeersongevallen en wapendracht.