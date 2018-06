Waarom Meghan Markle sinds haar huwelijk vooral neutrale kleuren draagt

Op donderdag verscheen hertogin Meghan Markle voor het eerst aan de zijde van de Queen op een evenement. De vrouw van prins Harry droeg een lichtbeige creatie en het valt op dat ze sinds haar huwelijk altijd voor neutrale outfits kiest. Daar schuilt een reden achter…

Donderdag kreeg Meghan Markle de eer om samen met de Britse koningin per Royal Train naar Cheshire te reizen om er de Mersey Gateway Bridge te openen. De Queen verscheen in een groen ensemble, Markle droeg een lichtbeige jurk van Givenchy. Dat is volgens modekenner Lucas Armitage geen toeval. Hij vertrouwt de Britse krant The Daily Mail toe dat de neutrale kledij een slimme stylingtactiek is. “Het zal altijd werken met de look van de koningin, die bekend staat om haar bontgekleurde outfits”, zegt hij.

Foto: ISOPIX

De man zou ronduit gechoqueerd zijn als Markle, die vroeger zelf fan was van wat kleur, voor een felle tint zou gaan. “Volgens mij is de relatie tussen Meghan en de koningin op respect gebaseerd. De actrice heeft haar persoonlijke stijl veranderd om een meer ingetogen koninklijke uitstraling aan te nemen - daar is de koningin haar wellicht dankbaar voor.”

Foto: ISOPIX

Opvallen

Eerder kwam aan het licht waarom de Queen altijd voor felgekleurde kledij kiest. Sophie Helen Mountbatten-Windsor, de echtgenote van prins Edward (de jongste zoon van de Queen en prins Philip), komt aan het woord in de recente documentaire over de koningin “The Queen at 90’. Daarin vertelt ze onder meer waarom haar schoonmoeder altijd de voorkeur geeft aan felle mantelpakjes en een bijpassende hoed. "Ze moet opvallen, zo kunnen mensen kunnen zeggen dat ze de koningin zagen”. Daarnaast zijn de opvallende kledingkeuzes voor de koningin om haar leidinggevende functie in de verf te zetten. "Ze geven haar een zelfverzekerde uitstraling die respect afdwingt van een hele natie."