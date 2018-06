Proximus en Telenet leggen werkzaamheden stil voor WK-wedstrijden van Rode Duivels

Voor de eerste WK-wedstrijd van de Rode Duivels, maandag om 17 uur tegen Panama, leggen Proximus en Telent hun onderhoudswerken stil. Zo willen ze onderbrekingen en storingen in de uitzending van de wedstrijd vermijden.

Proximus zal maandag de onderhoudswerkzaamheden enkele uren vroeger dan normaal stopzetten, zodat iedereen zonder problemen naar de eerste WK-wedstrijd van de Rode Duivels kan kijken. “We hebben in de planning van de onderhoudswerken inderdaad maximaal rekening gehouden met de wedstrijden van de Rode Duivels”, zegt Fabrice Gansbeke, woordvoerder van Proximus. “Op de dagen van de wedstrijden zetten we de onderhoudswerken vroeger stop. We merken dat heel wat mensen de Rode Duivels willen volgen, dus willen we storingen en onderbrekingen door onderhoudswerken vermijden.”

Ook Telenet legt de werkzaamheden een aantal uur voor de start van de wedstrijd tegen Panama, die gepland staat om 17 uur, stil. Voor de twee andere wedstrijden van de Rode Duivels in de groepsfase is er geen aanpassing nodig. Tegen Tunesië wordt op zaterdag gespeeld en de wedstrijd tegen Engeland vindt na de werkuren plaats.