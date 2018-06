Twintig tips voor wie de komende weken niet naar het voetbal wil kijken

Geen zin in middagen en avonden vol voetbal, bier, grote LED-schermen en luidruchtige supporters? Dan zijn dit twintig heel frisse en leuke alternatieven voor de WK-gekte de komende maand.

Girafjes kijken

Een dierenpark van zo'n tachtig voetbalvelden groot, een leuk alternatief om de WK-gekte even te ontlopen. In de Zoo van Planckendael worden geen ballen getrapt, al heeft giraffenmama Barbie deze zomer wél gescoord met de geboorte van Twiga, een flinke kerel van ondertussen al zo'n twee meter groot. Planckendael is elke dag open, van 10u tot 18u. Volwassenen betalen € 26,50, kinderen € 20.

Shoppen en brunchen in Koksijde

Life is better at the beach (dan in een voetbalstadion)! Conceptstore Kabine in Koksijde is een nieuwe shop waar je heel leuke kinderspullen kan kopen, waar je koffie kan drinken of zelfs kan brunchen en die ook nog eens geregeld leuke evenementen organiseert, zoals een Instagram-workshop of een 'Late Night'. Tijdens de zomervakantie is Kabine enkel gesloten op maandag.

Netflixen

Als er echt geen bal is op tv, dan is er gelukkig nog altijd Netflix. Het tweede seizoen van Glow is vanaf 29 juni beschikbaar. De serie heeft dezelfde bedenker als Orange is The New Black en was dus al voorbestemd om een kijkbommetje te worden. The Gorgeous Ladies Of Wrestling trekken weer hun beenwarmers aan en zijn van plan om lokale celebs te worden.

Belgisch voetbalhapje

Zwart, geel en rood. Waarom prik je het eens niet op een brochette, in plaats van het op je wangen te schilderen bijvoorbeeld?Gemakkelijk om te maken met de kindjes, en bijna zo gezond als een uurtje tegen een bal trappen.

Plezier en cultuur in Bar Bricolage

Voor de derde keer al keert deze creatieve zomerbar terug naar Gent. De pop-up is een initiatief van TOTUM, een cult-organisatie die op zoek gaat naar ongekende locaties, en upcycling hoog in het vaandel draagt. 15 juni gaat Bar Bricolage in Gent weer open. Er zijn cocktails, biertjes, hangmatten, optredens, spellen zoals petanque of kubb en... geen voetbal. Bar Bricolage is open van donderdag tot en met maandag vanaf 16u. Op zondag vanaf 10u.

Het kleurrijkste festival Borgerrio

Even genoeg van al die groene voetbalvelden en spelers en supporters in dezelfde outfit? Verruim je blik en je wereld weer even op Borgerrio, het kleurrijkste familiefestival van Antwerpen op zaterdag 23 juni. Om 15u30 vertrekt de kleurrijke parade in de Turnhoutsebaan in Borgerhout. De hele dag is er ook (wereld)muziek, animatie en braderij.

Bijna zomeren in Kortrijk

Het is bijna zomer, de dagen worden langer, de zon schijnt feller en de lucht wordt zwoeler. Het tempo vertraagt en binnenkort wordt de stad opnieuw rustiger. Omdat het bijna zomer is, en omdat Kortrijk zo'n fijne stad aan het water geworden is, organiseert de stad Almost Summer, een gloednieuw familiefestival aan Buda. Er zijn dans- en theatervoorstellingen, maar ook kleine concertjes, bijzondere films en een cocktailparty in het groen. Het festival gaat door van 14 juni tot en met zondag 24 juni.

Een zomers gezelschapsspelletje met het gezin

Met het gloednieuwe gezelschapsspel Sundae Split proberen spelers de beste ijsjes te maken door ingrediënten te verzamelen. Probeer de juiste toppings en smaken te krijgen, maar vermijd groenten! Aan het einde van het spel scoort de speler met het lekkerste ijsje (dat met de meeste ijsbolletjes en toppings) het meeste punten. Een zomers spel dus voor het hele gezin, en er moeten geen doelpunten gescoord worden.

Foodtruckfestival SMA(A)K

De foodtrucks trekken de komende maand van Ukkel naar Hasselt en dan naar Wuustwezel. En dat is goed, want dit festival smaakt alleen maar naar meer. Het is een smaakfestival, maar eigenlijk vooral een belevingsfestival met gezellige zithoekjes, theater, live muziek en animatie voor kinderen. En foodtrucks natuurlijk. Van Vietnamese noodles tot haute dogs en Mexicaanse taco's. Over 'Russische ballen' hebben we niets gelezen.

Traantjes wegpinken op VIJF

Je moet goed zoeken maar gelukkig zijn er momenteel ook nog op tv programma's te vinden waar met geen woord over het EK wordt gerept. De start van het WK is op VIJF meteen ook de start van de reeks Life Sentence. Pretty Little Liars-ster Lucy Hale vertolkt in deze dramedy de rol van Stella Abbott. De afgelopen 8 jaar vocht Stella tegen kanker... Wanneer Stella ontdekt dat haar terminale kanker toch is genezen, moet ze leren leven met de keuzes die zij en de mensen dicht bij haar hebben gemaakt. Omdat ze ervoor had gekozen om te leven alsof ze dood ging, moet ze nu helemaal opnieuw beginnen. Elke woensdag om 20u35 op VIJF.

Een op en top groen festival

Dit duurzame festival aan de vijvers van “Chateau de Ribaucourt” in het Vlaams-Brabantse Perk ademt zelfs zonder muziek al een heel gezellige sfeer uit. Het festival is aan zijn vierde editie toe en behoort nu al tot de beste 'groene' festivals van de zomer. Van kartonnen tenten tot vegetarisch eten, tapkranen met kraantjeswater en een carpoolservice: dit festival is op en top eco. Het festival gaat door van 29 juni tot 1 juli en de line-up vind je hier.

Trampolinepark mét zomerbar in Oostende

Duizend vierkante meter trampolines, een reuze ballenbad en een uitdagende playzone voor de allerkleinsten, gekoppeld aan een inspirerende koffie- en zomerbar, dat is Hangtime. Je kan hier springen, zitten, liggen of gewoon een beetje hangen. Het trampolinepark in Oostende opende eind vorig jaar de deuren en heeft er nu, bij de start van de zomer, een heel toffe zomerbar bij. Je betaalt 9 euro voor 1 uur trampolinespringen en reserveert toch best even op voorhand.

Brunch in het park (Spoor Noord)

In Bar NOORD, de zomerbar in park Antwerpen Spoor Noord, is er een officieel WK-dorp waar je alle wedstrijden van de Rode Duivels op groot LED-scherm kan bekijken. Maar er is ook een prachtig zomerterras, en een brunch op zondag! De hele zomer lang, kan je iedere zon- en feestdag tussen 10.00u en 13.00u genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet met veel lekkers om uit te kiezen. Voor een uitgebreid ontbijt betaal je 25 euro.

Diner op het water

Het drijvende restaurant is deze zomer teruggekeerd naar Waasmunster. Op een privémeer kan je in een heel romantische setting exclusief tafelen en nadien zelfs overnachten in een bolvormige cocon. Een beetje een voetbal eigenlijk dus, maar dan anders. De pop-up loopt van 1 juni tot 31 augustus.

Kunst kijken in Brugge

Triënnale Brugge heeft een reeks internationale kunstenaars en architecten uitgenodigd om na te denken over de 'vloeibare' stad. Vijftien kunstwerken, installaties en ontmoetingsplekken vormen een parcours in de binnenstad. De hele zomer zijn er elke zondag rondleidingen tussen 14u en 16u. Tickets kosten 5 euro. Je kan de kunstwerken natuurlijk ook bekijken zonder gids.

Sportief zomeren in de beachclub

Ja hoor, sport is meer dan voetbal alleen! Wie fan is van onder meer wakeboarden, salsadansen of beachvolleybal kan deze zomer terecht bij de Regatta Beach Club. Je kan er sporten en achteraf iets drinken of fingerfood bestellen in de bar. Voeten in het zand en op en top vakantiegevoel! De club is (in de zomervakantie) elke dag open van 10u tot 12u. In juni is de club op dinsdag dicht.

Snelle vlaggetjes maken

Nu we ons in mei allemaal voorgenomen hebben om minder plastiek en bij voorkeur dus ook minder plastieken rietjes te kopen, is dit misschien een leuk idee om alle restjes rietjes die je thuis nog liggen hebt, een tweede leven te geven. Een beetje touw, een beetje ijzerdaad, wat kleurrijke rietjes en handigheid, en je knutselt in geen tijd kleurrijke vlaggetjes om aan de muur te hangen. Voor mochten de Rode Duivels toch nog winnen natuurlijk.

Gratis strand in de stad (Gent)

In de Zebrastraat Gent kijk je naar het WK met de voeten in het water. En als dàt voetbal is, vinden we dat nu ook weer niet zo heel erg. Zebrabeach is een gratis stukje strand in de stad dat elke dag open is bij mooi weer vanaf 12u. Er is ook een bar met lekkere drankjes. Scoren!

Couleur Café

Terwijl de Rode Duivels in Rusland zitten, gaan wij nog het liefst op wereldreis. In Brussel! Afspraak op Couleur Café, hét urban & black roots muziekfestival van ons land, dat dit jaar voor het eerst aan het prachtige park naast het Atomium doorgaat. Werelmuziek, wereldkeuken, wereldse cocktails en een kosmpolitische vibe! Van 29 juni tot 1 juli en de line-up vind je hier.

Groot scherm, maar dan anders

Bijna zomervakantie en dat betekent dus ook weer een pak nieuwe films in de bioscopen, maar vooral ook de terugkeer van Cinema Canvas. Het rondreizende filmfestival trekt opnieuw naar vier steden en wordt de hele maand juli opnieuw een vaste tv-afspraak op vrijdagvond. Een groot scherm dus, maar dan eentje met goede films, zachte zetels en popcorn en chocolade in plaats van plastieken bekers bier en hysterische supporters.