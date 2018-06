Catherine Zeta-Jones is bescheidenheid beu. “Ik ga me niet meer verontschuldigen voor mijn rijkdom, talent en looks.”

De Welsche actrice Catherine Zeta-Jones heeft genoeg van haar bescheidenheid en laat in een interview met Mirror weten dat ze zich niet meer gaat verontschuldigen voor haar talent, haar rijkdom of haar knappe uiterlijk. “Ik ben het beu om altijd bescheiden te zijn”, zegt ze in een interview met Mirror.

Catherine Zeta-Jones (48) komt uit een Welsch arbeidersgezin, maar heeft een bloeiende acteercarrière uitgebouwd. Die leverde haar een fortuin, een huwelijk met een legendarische Hollywoodacteur Michael Douglas en een Oscar op. Allemaal zaken waarover ze naar eigen zeggen altijd erg bescheiden gebleven is, maar daar heeft ze nu genoeg van. “Ik wil me niet meer verontschuldigen voor mijn rijkdom, mijn talent of mijn knappe uiterlijk”, vertelt ze aan Mirror.

“Ik ga me focussen op mijn werk, want dat is het enige wat er echt toe doet. En mijn familie, waar ik heel gelukkig mee ben. Ik heb twee prachtige kinderen en een gezonde, gelukkige man. Ook daar ga ik me niet voor verontschuldigen”, klinkt het nog.

Met haar man Michael Douglas heeft Zeta-Jones twee kinderen. Ze is ervan overtuigd dat zoon Dylan (17) en zijn zus Carys (15) in de voetsporen van hun ouders en hun beroemde grootvader Kirk Douglas zullen treden. “Voor hen gaat het niet over beroemd worden. Ze houden van acteren en ik ben ongelofelijk trots op hen. Ze zijn zo goed en ik kan niet wachten om te zien waar ze terecht zullen komen.”