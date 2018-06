Minister Vandeput reageert geprikkeld op berichten over politie-escortes: “Mea culpa”

Brussel -

Minister van Defensie Steven Vandeput reageert gepikeerd op de berichten over pendelaars die zouden klagen over de politie-escortes waarmee de N-VA’er “tot drie keer per week” de files van Limburg tot Brussel zou omzeilen. “Ik pleit schuldig aan het hebben van protocollaire verplichtingen als minister”, klinkt het op Facebook. Volgens de minister heeft hij dit jaar tot nog toe twaalf keer van een escorte van de militaire politie gebruikgemaakt.