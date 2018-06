Opvallend en verontrustend: naast Kompany lijkt nu ook Vermaelen twijfelachtig voor WK

Met 22 verschenen de Duivels donderdag op training. Twee van hen bleven in het hotel om te werken aan hun revalidatie: Kompany (lies), maar ook Vermaelen (hamstrings). Opvallend en zelfs verontrustend. Vorige week sloot die laatste nochtans weer even aan.

“Het leek ons beter dat ze in het hotel blijven en hun individueel werk verder zetten”, draaide Martinez een bekende plaat. Vermaelen gaf eerder aan dat hij op schema zat, maar met de deadline in zicht blijft goed nieuws uit.

Waar aanvankelijk alleen Kompany het zorgenkind was, wordt die sinds kort in één adem met Vermaelen genoemd. “We willen hen in de beste conditie krijgen om dan de juiste medische beslissing te nemen.”

Zoals Martinez al vaak herhaalde, neemt hij pas 24 uur voor de match tegen Panama een besluit. Als Kompany of Vermaelen niet fit raken, mag reservist Ciman blijven. Anders moet hij weer naar Los Angeles.