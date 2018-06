Okra Heilig Hart viert vierde verjaardag

Heilig Hart

Hasselt - Vier jaar gelden, in 2014, werd onder impuls van een nieuw bestuur het Okra-trefpunt Heilig Hart nieuw leven ingeblazen. Zo'n 93 leden kwamen deze vierde verjaardag van de 'wedergeboorte' van Okra Heilig Hart dan ook mee vieren. "De reanimatie van ons trefpunt is immers een echt succes gebleken", klinkt het bij het trefpunt. "Het ledenaantal is gestaag gegroeid, en ook de talrijke activiteiten namen toe in aantal en aanwezigheden."

Alle feestvierders werden in de cafetaria van sporthal Alverberg hartelijk verwelkomd met een glaasje bubbels of frisdrank en ook de warme hapjes mochten natuurlijk niet ontbreken. Nadat teamleider Luc Gybels iedereen nog eens van harte welkom heette, werd de sfeer er onmiddellijk in gebracht door een gesmaakt optreden van zangeres Andrea Schön. Zij bracht de stemming erin met heel wat gekende schlagers en meezingers.

Ondertussen had uitbater Massimo met zijn team een heerlijk koud buffet klaargezet waar iedereen volop van genoot. Na het tweede optreden van Andrea Schön konden de aanwezigen zich ook nog eens tegoed doen aan een lekker dessert. In de schoot van het trefpunt Heilig Hart is ook een lijndansgroep gegroeid, die elke week op maandagnamiddag een oefenstonde houdt. Ook zij gaven een mooi staaltje van hun kunnen ten beste op dit feest. Er werd nog lang nagefeest en alle Okra-leden genoten van een mooie viering.