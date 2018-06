Goedemorgen, Roberto! Ik hoop toch dat het opnieuw een goede ochtend is voor u. Kan haast niet anders, met de supermatrassen die speciaal vanuit België overgevlogen werden naar Moskou.

Ik moet toegeven dat het me erg nieuwsgierig heeft gemaakt. Wat is er nu zo speciaal aan die matrassen? Wat bestaat er nog meer naast pocketvering en binnenvering, koudschuim en traagschuim? In ieder ...