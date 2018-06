Ramadanfeest gaat van start in Beringen Mijn

Beringen-Mijn

Beringen - Vrijdagmorgen, al vroeg in de ochtend, startte het ramadanfeest in Beringen Mijn. Vele moslims verzamelden in de moskee om hun drie dagen durend feest in te zetten.

Het ramadanfeest is een hoogdag voor alle moslims en daarom verzamelden zij vrijdagochtend dan ook al zeer vroeg in hun moskees in Beringen Mijn. Jong, oud, pubers en kinderen: allemaal waren ze aanwezig. Het was een schitterend gemeenschapsgebeuren.

Het feest duurt drie dagen en traditioneel worden op vrijdag, de eerste dag, de familie, ouderen en zieken bezocht. Het is een initiatief vanuit de katholieke en protestantse gemeenschappen van Belgie. We wensen aan alle moslims een zeer fijn ramadanfeest!