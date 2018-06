Samana Engsbergen op uitstap naar Maaseik

Engsbergen

Tessenderlo - Op 5 juni trokken een 50-tal mensen van Samana Engsbergen met een volle bus naar de Maaskant, meer bepaald naar het fijne stadje Maaseik.

De rolstoelen werden ingeladen en iedereen zocht een plaatsje in de bus. Het weer was Samana goedgezind: het was warm, droog en niet al te heet. Maar goed ook, want er stond een rondrit met een toeristisch treintje gepland.

Vertrekkend aan het zwembad van Maaseik ging het met het treintje richting marktplein, een groenogend en architecturaal pareltje met onder andere de oudste private apotheek van België en een standbeeld van de gebroeders Jan en Hubert Van Eyck. Toen er er echter grote rookpluimen van onder het treintje tevoorschijn kwamen, waren de Samana-leden verplicht om uit te stappen. De rem van een van de wagons was blijven hangen en de bus nam dan de taak van het treintje over.

Na de rondrit langs Aldeneik en Wurfeld ging de rit naar Heppeneert, een klein maar fijn bedevaartsoord, waar een bezoek aan het mooie kerkje niet mocht ontbreken. In dit kerkje wordt Onze-Lieve-Vrouw van Rust aanbeden. Het onlangs heraangelegde park met statige bomen brengt ook rust bij de bezoekers. Afgesloten werd er in een nabijgelegen horecazaak met een knapkoek, lokale specialiteit van Maaseik, en met een flink stuk Limburgse vlaai. Rond 17 uur werd de terugtocht aangevat en de buschauffeur van Samana bracht iedereen veilig terug in Engsbergen.

De volgende activiteit welke Samana Engsbergen inricht is een informatieve namiddag over het vernieuwde erfrecht door notaris Philip Vertessen, op dinsdag 25 september om 14 uur. Bij deze activiteit is elke geïnteresseerde uitgenodigd. Let wel: vooraf inschrijven is noodzakelijk bij Simone via 0476/399.425.