Bree - Een kleine duizend jaar aan onderwijservaring, dat kreeg het Sint-Augustinusinstituut in Bree zopas over de vloer. Een dertigtal oud-leerkrachten ging namelijk graag in op de uitnodiging om hun oude werkplek nog eens te bezoeken. Na een kort welkom, een kleine rondleiding, een stukje taart en vooral veel gezellige babbels was iedereen het erover eens: dit was een geslaagde start van wat een traditie zou moeten worden.