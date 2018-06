Nieuwe plofkraak in ons land: daders viseren nu ING-kantoor

Voor de vijfde keer in enkele weken tijd hebben gangsters een bankautomaat tot ontploffing gebracht, zo meldt Het Laatste Nieuws. De daders sloegen nu toe in een ING-kantoor in Seneffe (Henegouwen).

De daders sloegen toe in de nacht van donderdag op vrijdag, rond 3 uur. Over de mogelijke buit is nog niets bekend. De ordediensten zijn momenteel nog ter plaatse.

Het gaat om de vijfde plofkraak in ongeveer een maand tijd: de voorbije weken werden ook geldautomaten in banken en postkantoren geviseerd in Buggenhout, Kinrooi, Tielt-Winge en Boechout.

LEES OOK. Plofkrakers die in Kinrooi hebben toegeslagen, zijn al weken actief in ons land

De daders spuiten gas in de automaat, dat ze daarna tot ontploffing brengen. Febelfin, de federatie van de financiële sector, heeft eerder al laten weten dat er op 22 juni overleg zal zijn over maatregelen die de bankensector kan nemen tegen de aanvallen.