F1-bekenden tijdens 24u van Le Mans in 2018

Naast Fernando Alonso staan er nog een aantal oude bekenden van de Formule 1 aan de start van de legendarische 24 uren van Le Mans. We zochten het voor u uit en maakten er een overzicht van.

LMP1

#1 Rebellion Racing: André Lotterer en Bruno Senna

André Lotterer kennen we beter als drievoudig Le Mans-winnaar dan om zijn prestaties in de Formule 1. Tijdens de GP van België in 2014 mocht hij Kamui Kobayashi vervangen bij het noodlijdende Caterham, een eenentwintigste plaats op de grid en een opgave in de eerste ronde van de race op zondag was zijn deel.

Bruno Senna heeft tussen 2010 en 2012 aan zesenveertig races in de Formule 1 deelgenomen, dit voor de teams van HRT, Lotus en Williams. In die periode sprokkelde hij drieëndertig punten. Sindsdien is Braziliaan vooral in het langeafstandsracen actief maar er waren ook passages in de Formule E en het Braziliaanse Stock Car-kampioenschap.

#6 CEFC TRSM Racing: Oliver Turvey

De eenendertig jarige Brit is in 2018 actief als test-en ontwikkelingsrijder voor McLaren in de Formule 1 maar zijn hoofdactiviteiten spelen zich vooral af in de Formule E en het langeafstandsracen.

#7 Toyota GAZOO Racing: Kamui Kobayashi

Kobayashi was sinds 2007 als reserverijder verbonden aan het Toyota F1-team en in 2009 mocht hij aan twee GP’s deelnemen als vervanger van vaste rijder Timo Glock. Daarna volgden drie seizoenen als vaste rijder van Sauber waar hij uit 58 races 122 punten wist te verzamelen. In 2013 kon hij geen zitje versieren in de F1 maar in 2014 kon hij weer aan de bak bij Caterham. De Brits-Maleisische formatie zat echter in zwaar financieel weer en hield er aan het einde van het seizoen mee op.

Sindsdien is hij aan de slag geweest in de Super Formula en in het WEC voor Toyota, sinds 2017 vinden we hem ook terug in de Super GT en de Formule E.

#8 Toyota GAZOO Racing: Sebastien Buemi / Kazuki Nakajima / Fernando Alonso

De Toyota met nummer 8 is de bolide waar alle ogen op gericht zullen zijn komend weekend. Indien Alonso en zijn kompanen erin slagen de 24 uren op hun naam te schrijven dan is de Spaanse tweevoudige wereldkampioen F1 een stap dichter bij zijn ultieme doel, namelijk de beruchte ‘Triple Crown.’

Fernando Alonso hoeft geen introductie meer met driehonderd races, 32 overwinningen en twee wereldtitels in de F1 op zijn palmares. Momenteel is hij op jacht naar de ‘Triple Crown’, de GP van Monaco wist hij al te winnen en nu jaagt hij op succes in de 24 uren van Le Mans en de Indy 500.

Buemi kwam tussen 2009 en 2011 uit als vaste rijder voor Toro Rosso. Tegenwoordig is de Zwitser de reserverijder voor Red Bull Racing, komt hij uit voor Toyota in het WEC en voor e-DAMS Renault in de Formule E. Hij won samen met Anthony Davidson de wereldtitel in het WEC in 2014 en in 2016 werd hij de tweede FE-kampioen.

Kazuki Nakajima was tussen 2007 en 2009 verbonden aan het team van Williams, het eerste jaar als testrijder en de twee volgende als vast rijder. In 2010 zou hij uitkomen voor Stefan GP in de F1 maar dat team van de Servische zakenman Stefanovic kwam nooit van de grond. Na zijn F1-periode ging hij in zijn thuisland weer aan de slag in de Formule Nippon en momenteel maakt hij deel uit van het WEC-team van Toyota.

#11 SMP Racing: Vitaly Petrov en Jenson Button

Vitaly Petrov kwam in de F1 in actie voor Renault tijdens de seizoenen 2010 en 2011 en voor Caterham in 2012. Daarna volgde een seizoen in de DTM in 2014 en sinds 2016 komt hij vooral in actie in de langeafstandsracerij.

Jenson Button was achttien seizoenen aan het werk in de Formule 1. Het hoogtepunt van zijn carrière was ongetwijfeld de wereldtitel met Brawn GP in 2009. In 2016 gaf Button te kennen dat hij aan het einde van het seizoen zou stoppen als vaste rijder bij McLaren maar hij bleef nog verbonden aan het team als ambassadeur van het merk. In 2017 verving hij Alonso nog tijdens de GP van Monaco tijdens diens deelname aan de Indy 500.

LMP2

#22 United Autosports: Paul di Resta

Paul di Resta was van 2011 tot 2013 vaste rijder bij Force India. Toen er voor 2014 geen plaats meer was voor de Schot in de Formule 1 keerde hij in 2014 terug naar de DTM, een kampioenschap dat hij in 2010 op zijn naam schreef. In 2016 werd hij reserverijder bij Williams en het jaar nadien mocht hij invallen voor een zieke Felipe Massa tijdens de GP van Hongarije.

#23 De Panis Barthez Competition: Will Stevens

De Brit maakte in 2014 zijn debuut in de Formule 1 bij Caterham tijdens de GP van Abu Dhabi waar hij de Zweed Marcus Ericsson mocht vervangen. Het jaar nadien mocht hij een volledig seizoen afwerken bij Manor. Vorig jaar won hij, samen met onze landgenoot Dries Vanthoor, de 24 uren van Le Mans in de GTE AM-categorie met een Ferrari 458 Italia GT2.

#26 G Drive Racing: Jean-Eric Vergne

Jean-Eric Vergne was als vast rijder aan het werk in de Formule 1 bij Toro Rosso en als test-en ontwikkelingsrijder bij Ferrari in de seizoenen 2015 en 2016. Momenteel is hij te bewonderen in de Formule E, waar hij de stand om het kampioenschap aanvoert, bij Thecheetah.

#29 Racing Team Nederland: Giedo van der Garde en Jan Lammers

Giedo van der Garde reed in 2013 voor het team van Caterham in de F1. Het jaar nadien werd hij reserverijder bij Sauber maar de relatie met de Zwitsterse renstal eindigde in tranen het jaar nadien. De Nederlander sleepte Sauber voor het gerecht omdat hij een contract had dat stelde dat hij in 2015 vaste rijder zou zijn. Het dispuut eindigde met een financiële regeling tussen Sauber en van der Garde.

Jan Lammers maakte in 1979 zijn debuut voor het team van Shadow in de F1. Het jaar nadien stapte hij over naar ATS om halfweg het seizoen naar Ensign te verhuizen. In 1981 reed hij nog vier races voor ATS en in 1982 kwam hij uit voor Theodore. In 1992 maakte hij een verrassende comeback bij March voor de laatste twee manches van het seizoen. In 1988 won hij de 24 uren van Le Mans.

#31 Dragonspeed: Pastor Maldonado

De Venezolaan was in de F1 terug te vinden tussen 2011 en 2013 bij Williams en in 2014 en 2015 bij Lotus. We onthouden Maldonado als de man die in 2012 na een foutloos weekend de pole veroverde in de GP van Spanje en op zondag ook de race op zijn naam schreef.

#32 United Autosports: Juan Pablo Montoya

Tussen 2001 en 2006 was Montoya terug te vinden in de Formule 1 bij de teams van Williams en McLaren. In zijn beginjaren stond de Colombiaan te boek als een snelle rijder die altijd voor de overwinning vocht, vooral in 2003 was hij een uitdager voor de titel. De jaren nadien kon hij die prestaties niet meer evenaren maar we mogen niet vergeten dat Montoya in de Formule 1 was tijdens een periode dat Michael Schumacher de sport domineerde in zijn Ferrari.

#38 Jackie Chan DC Racing: Ho-Pin Tung

Ho-Pin Tung heeft zowel de Nederlandse als de Chinese nationaliteit. In 2003 werd hij de eerste Chinees ooit die een F1-wagen bestuurde tijdens een test bij Williams en in 2009 mocht hij dat voor het team van Renault nog eens over doen. Een jaar nadien was hij derde rijder bij Renault. Vorig jaar won hij de 24 uren van Le Mans in de LMP2-klasse voor Jackie Chan DC Racing. Hij leek zelfs een tijdje onderweg naar de algemene overwinning maar daar kon Porsche uiteindelijk nog een stokje voor steken.

#47 Cetilar Villorba Corse: Felipe Nasr

Felipe Nasr was in 2014 testrijder voor Williams en de twee volgende seizoenen mocht hij zich vaste rijder noemen bij Sauber. Voor het seizoen 2017 werd hij vervangen door Pascal Wehrlein en sinds 2018 is hij aan het werk in het IMSA Weathertech SportsCar Championship voor het team van Whelen.

LM GTE Pro

#52 AF Corse: Antonio Giovinazzi

De 24-jarige Italiaan was vorig seizoen de derde en reserverijder voor Ferrari in de Formule 1. Hij mocht zijn racedebuut maken in de F1 voor Sauber tijdens de GP van Australië in 2017 om de geblesseerde Pascal Wehrlein te vervangen, twee weken later mocht hij ook in China aan de bak voor de formatie uit Hinwill.

#63 Corvette Racing - GM: Jan Magnussen

In 1995 maakte Jan Magnussen zijn F1-debuut bij McLaren toen hij een zieke Mika Hakkinen mocht vervangen tijdens de Pacific GP. Twee seizoenen later werd de Deen vaste rijder bij het nagelnieuwe Stewart GP maar na anderhalf seizoen was het verhaal over in de F1 voor Magnussen. Hij werd vervangen door Jos Verstappen voor de rest van het seizoen 1998.

#68 Ford Chip Ganassi Team USA: Sebastien Bourdais

Bourdais kwam als viervoudig Champ Car-kampioen toe in de Formule 1 maar kon de hoge verwachtingen niet inlossen. Hij was aan het werk voor Toro Rosso tijdens het seizoen 2008 en de eerste helft van 2009, zijn F1-carrière strandde na zevenentwintig GP’s en zes punten. In 2016 won hij met het team Chip Ganassi de 24 uren van Le Mans in de LM GTE Pro-klasse.

#71 AF Corse: Sam Bird

Sam Bird nam in 2010 deel aan de young drivers test in Abu Dhabi voor Mercedes GP en in 2012 werd hij testrijder voor het merk met de ster. Momenteel is hij vooral aan het werk in de Formule E en het WEC.

#82 BMW Team MTEK: Antonio Felix da Costa

De Portugees was in 2010 testrijder voor Force India en 2012 mocht hij die functie uitoefenen voor Red Bull.

#91 Porsche GT Team: Gianmaria Bruni

De Italiaan mocht in 2004 voor het team van Minardi aan de bak maar er viel weinig eer te behalen met de bolide van het team uit Faenza en hij sloot het seizoen puntenloos af. In het WEC was de Italiaan wel succesvol, hij schreef drie maal de 24 uren van Le Mans in respectievelijk de GTE-Pro en GT2-klasse op zijn naam en werd er twee keer wereldkampioen.

#97 Aston Martin Racing: Alex Lynn

Alex Lynn was tussen 2014 en 2016 test- en ontwikkelingsrijder voor de teams van Lotus en Williams, die functie combineerde hij met zijn werk in de GP2. Sindsdien is hij actief in de Formule E en het WEC.

LM GTE Am

#54 Spirit Of Race: Giancarlo Fisichella

Er lijkt maar geen sleet te komen op Giancarlo Fisichella. De Italiaan was tussen 1996 en 2009 actief in de F1 voor de teams van Minardi, Jordan, Benetton, Sauber, Renault, Force India en Ferrari. Hij wist drie F1-races op zijn naam te schrijven.

#70 MR Racing: Olivier Beretta

Olivier Beretta was voor het aantreden van Charles Leclerc dit jaar de laatste Monegask in de Formule 1. In 1994 kwam hij uit voor het team van Larousse, zijn sponsorgeld bracht hem tien races ver. In 2003 en 2004 verrichtte hij nog testwerk voor Williams.

#98 Aston Martin Racing: Pedro Lamy

Pedro Lamy reed tussen 1993 en 1996 in de Formule 1 voor de teams van Lotus en Minardi. In 1993 mocht hij de geblesseerde Alex Zanardi vervangen en het jaar nadien werd hij voltijds rijder bij Lotus. Lamy crashte echter zwaar tijdens een test en brak daarbij beide benen en kwam niet meer in actie in 1994. Hij vocht zich terug en werkte de tweede helft van het seizoen 95 en het hele seizoen 1996 af voor Minardi.

