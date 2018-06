Elf Vlaamse clubs protesteren tegen bondsvoorzitter Linard

Brussel - De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) maakt vrijdagavond (19 uur) de balans op van het seizoen en het voorbije boekjaar op de jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering. Er zal een winstgevend 2017 voorgesteld worden en onder meer ex-voorzitter François De Keersmaecker krijgt een onderscheiding. Maar de sfeer zou wel eens bedrukt kunnen zijn, omdat elf Vlaamse clubs protesteren tegen bondsvoorzitter Gérard Linard.

Het had nochtans geen grimmige Statutaire Algemene Vergadering moeten worden. Behalve het mandaat van Johan Timmermans als vertegenwoordiger van de Pro League binnen het Uitvoerend Comité van de KBVB, moesten er geen postjes ingevuld worden. Er moest ook geen nieuwe voorzitter gekozen worden. Het Uitvoerende Comité, het opperste orgaan binnen de KBVB, keurde goed dat Linard nog tot 2019 bondsvoorzitter zou blijven. Nochtans had Linard, die François De Keersmaecker afloste na een putch van de Pro League en het ACFF (de Franstalige vleugel van de bond), dit jaar al de maximumleeftijd van 75 jaar bereikt.

Maar daar wringt net het schoentje. Elf Vlaamse clubs (Eendracht Aalst, White Star Schoonbeek-Beverst, ESK Leopoldsburg, Sporting FC Haren, White Star Desselgem, Zandvliet Sport, Spouwen-Mopertingen, Racing Peer, Lindeboys Sportief Leut, KVVV Zepperen-Brustem en Sportkring Aalst) verzochten de KBVB om een interpellatie te houden tijdens de laatste Algemene Vergadering van het seizoen. De clubs zijn het er niet mee eens dat Linard dankzij een uitzonderingsmaatregel zijn mandaat nog een jaartje langer uit kan oefenen. Het Uitvoerend Comité had (bij eenvoudige meerderheid) beslist de leeftijdsgrens van 75 jaar met de voeten te treden om de goede werking van de KBVB te garanderen, klinkt het. De elf Vlaamse clubs zullen die beslissing vrijdagavond aan de kaak stellen.

Verder is het ook uitkijken naar de financiële cijfers van de KBVB. Woensdag vernam Belga al dat de KBVB in 2017 1,8 miljoen euro winst had gemaakt, bijna 1,3 miljoen euro meer dan werd gebudgetteerd. De Rode Duivels leverden een positief nettoresultaat van 2,6 miljoen euro op, maar bleven 1,9 miljoen euro onder de verwachtingen. Voor het boekjaar 2018 rekent de voetbalbond op een nettowinst van 400.000 euro, al zijn de cijfers van het WK voetbal in Rusland in de berekening niet opgenomen. Financieel Directeur van de KBVB Tom Borgions geeft vrijdag tijdens de jaarlijkse Algemene Statutaire Vergadering meer uitleg over de cijfers.

Naar goede gewoonte worden er ook een aantal schrappingen (o.a. KSK Halle en White Star Brussel), aansluitingen en fusies (o.a. Sprimont Comblain en Banneux FC, UR Namur en FC Fosses) bekrachtigd. De nationale teams, de kampioenen van de verschillende afdelingen en jarige clubs worden in de bloemetjes gezet. Zo worden de prestaties de Rode Duivels en de Red Flames overlopen, ontvangt onder meer landskampioen Club Brugge een prijs en wordt de 75e verjaardag van 56 clubs gevierd. Onder hen Thes Sport Tessenderlo en AS Ghlinoise.

Ten slotte zullen een aantal mensen een bondsonderscheiding in ontvangst nemen. Zo zal erevoorzitter François De Keersmaecker toetreden tot de Grootorde van Baron de Laveleye, de hoogste onderscheiding binnen de KBVB, die genoemd is naar de allereerste voorzitter. De Keersmaecker was elf jaar voorzitter van de KBVB en werd vorig jaar afgelost door Linard. Ook onder meer Michel D’Hooghe, Constant Vanden Stock, Jan Peeters en Yves Leterme behoren tot de Grootorde van Baron de Laveleye. Daarnaast worden onder meer ex-scheidsrechters Laurent Colemonts en Joeri Van De Velde verheven tot ereleden van de KBVB. KV Mechelen-voorzitter Johan Timmersmans krijgt dan weer een bondserepenning.