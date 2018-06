Thorgan Hazard ontkent belangstelling van Valencia niet

De transfermarkt is in de meeste landen nog gesloten, maar toch gonst het al van de geruchten omtrent eventuele transfers die de Rode Duivels de komende maanden al dan niet zullen maken.

Zo ook rond Thorgan Hazard, die in de belangstelling staat van het Spaanse Valencia. Een Spaanse krant spotte vader Hazard immers in Valencia en zijn zoon ontkent de interesse niet. “Mijn vader was daar natuurlijk niet zomaar”, vertelde Thorgan Hazard donderdag in Dedovsk. “Het is nu echter niet het moment om daar over te spreken.”

De 25-jarige Hazard zit sinds 2015 bij Borussia Mönchengladbach, dat hem destijds definitief overnam van Chelsea. De winger ligt in het Borussia Park nog tot medio 2020 onder contract en dus moet er deze zomer iets gebeuren: een transfer of een contractverlenging, anders gaat Hazard in 2019 zijn laatste contractjaar in en kan Borussia niet meer de volle pot voor hem vragen. In 2020 loopt zijn overeenkomst af en dan kan de Rode Duivel transfervrij vertrekken, maar zover zal het niet komen.

Over zeventien dagen opent de transfermarkt in Duitsland en dan kan er gehandeld worden.