Twee spelers van Charlton Athletic verdacht van verkrachting op Ibiza, eigenaar Roland Duchâtelet wacht verder onderzoek af

Twee jonge voetballers van de Engelse derdeklasser Charlton Athletic zijn op het Spaanse vakantie-eiland Ibiza gearresteerd op verdenking van verkrachting. De twee zouden in een hotel met geweld een Brits meisje van negentien hebben misbruikt. Een derde verdachte zou de feiten met zijn gsm hebben gefilmd. De drie werden donderdagmiddag in de handboeien voor een rechter gebracht op het Spaanse Ibiza. Charlton is nog altijd eigendom van de Belgische zakenman Roland Duchâtelet. Zolang hij niet precies weet wat er op het eiland met zijn spelers is gebeurd, wil Duchâtelet zich niet uitlaten over hun arrestatie.

Reeco Hackett-Fairchild (20) en Karlan Ahearne-Grant (20) ontmoetten maandagavond op een party in Ibiza twee Britse jonge vrouwen. De ontmoeting zou hebben plaatsgevonden in de Ocean Beach Club in San ...