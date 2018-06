"Groot vraagteken wat BK wordt"

Hij ging voor een goed eindklassement, maar de Ronde van Zwitserland is een forse tegenvaller geworden voor Tim Wellens. Nadat hij eerst nog Monfort naar de goede ontsnapping had geloodst, moest Wellens donderdag al op de eerste col afhaken. Later in de rit volgde een opgave. “Ik had al de hele week een leeg gevoel”, klonk het. “Zodra ik hogere wattages moest duwen, voelde ik mijn benen verzuren.”

De oorzaak? “Het is met onder meer de Ruta del Sol, Parijs-Nice, het Ardeense drieluik en de Giro al een zwaar seizoen geweest. Het bobijntje is af. Ik heb rust nodig.” Voor ...