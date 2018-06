Preud’homme stelde zelf voor om deal met Standard af te blazen na successen van Sa Pinto

Dat coach Ricardo Sa Pinto na één seizoen bij Standard ondanks de beker en sterke play-offs alweer plaats moest ruimen voor Michel Preud’homme, sloeg vorige maand in als een bom. Voorzitter Bruno Venanzi had echter al een akkoord met Preud’homme begin van 2018, toen de Rouches niet goed speelden. “Ik heb zelf enkele keren gezegd dat ik het zou begrijpen als hij van mening zou veranderen, maar hij was erg overtuigend”, aldus Preud’homme bij Standard-TV.

“Na een sabbatjaar ben ik volledig klaar voor een nieuwe uitdaging”, vertelt Michel Preud’homme. “Na heel wat discussies, geen onderhandelingen, waarin de voorzitter (Bruno Venanzi) zijn project voorstelde en vertelde waar hij naartoe wilde heb ik ja gezegd.”

“Hij was heel overtuigend: hij heeft er heel veel tijd en energie ingestoken om mij te overtuigen. Zo hebben we elkaar leren waarderen als mens en dat heeft zeker meegespeeld in mijn beslissing. We hebben elkaar meerdere keren ontmoet - eerst informeel - maar toen ik heb gezegd dat ik het wilde doen deed de club het helaas niet goed. Dat was ergens in het begin van het jaar. Nadien deed Standard het gelukkig beter en ik heb toen ook zelf meerdere keren gezegd dat ik na die successen het zou begrijpen als hij van mening zou veranderen. Daar zou ik geen probleem mee hebben gehad - ik ken het voetbal - maar telkens antwoordde hij dat hij wist waar hij naartoe wilde met de club en dat hij mij daarbij nodig had. Hij was erg overtuigend.”

Laatste opdracht

“Gezien mijn leeftijd en mijn driedubbele functie wordt dit wellicht mijn laatste opdracht, wanner het tijd is om te stoppen als coach zal ik nog andere functies binnen de club hebben en die lange en middellange termijn interesseert me enorm. Zo kan ik zorgen voor stabiliteit. Dat is het doel van dit project, een beetje vergelijkbaar met Club Brugge en daar is het toch gelukt als je naar de successen van de laatste vier jaar kijkt.”

LEES OOK: Michel Preud’homme verklaart zijn band met Standard: “De passie en het verleden”