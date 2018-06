Foto met Turkse president blijft Duitsland beroeren, kapitein Neuer steunt Özil en Gündogan

Kapitein Manuel Neuer was donderdag de laatste in een lange rij om Duits internationals Mesut Özil en Ilkay Gündogan te steunen na hun controversiële foto met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

Neuer verzekerde het tweetal op de persconferentie van het Duitse team “zijn volledige steun”. “Deze zaak is lang en breed uitgesmeerd in de media, maar in het team was het nooit een topic. De zaak is al lang geklasseerd. We focussen op ons spel, dat is in de eerste plaats het belangrijkste.”

Özil en Gündogan, beiden spelers met Turkse roots, haalden veel kritiek op hun hals nadat ze half mei samen met de Turkse leider poseerden voor een foto. Er volgde nadien een ontmoeting met de Duitse president Frank-Walter Steinmaier en bondskanselier Angela Merkel.

Gündogan werd vorige week tijdens de laatste vriendschappelijke wedstrijd van de Duitsers, tegen Saoedi-Arabië, nog hevig uitgefloten door de Duitse fans. Bondscoach Joachim Löw moest nadien de brokken lijmen. “We hebben gepraat met beide spelers en ze zien allebei af van de situatie. Het is tijd om alles achter ons te laten en op het veld onze beste vorm te tonen.”

Reinhard Grindel, de voorzitter van de Duitse voetbalbond, liet bij aankomst in Rusland weten dat de foto’s niet strookten met de Duitse waarden. “De spelers hadden beter moeten weten. Maar ik wil de Duitse fans vragen zich nu volledig achter de spelers te plaatsen. Er zijn problemen in ons land, maar die mogen onze steun aan de spelers niet verstoren. Ik hoop dat we ten volle op onze fans kunnen rekenen in Rusland.”