Man wilde in naam van IS aanslag plegen op Franse parenclub

Franse speurders hebben met de arrestatie van een man plannen voor een aanslag op een parenclub verijdeld. “Een geïmproviseerd springtuig werd op 13 mei in zijn woning gevonden en de man heeft toegegeven dat hij het tegen een parenclub wilde gebruiken”, aldus een bron aan het Franse persbureau AFP. De verdachte was naar verluidt “geradicaliseerd”.

Eerder raakte bekend dat politie zaterdag twee mannen van respectievelijk 21 en 22 jaar oppakte. Ze worden verdacht van het plannen van een aanslag in naam van IS. Het is op dit moment niet duidelijk of beide zaken verband houden.

Er heerst momenteel bijzonder veel onduidelijkheid. Het is niet duidelijk of beide zaken al dan niet verband houden. Binnen Justitiekringen bevestigden bronnen enkel dat half mei een onderzoeksprocedure werd ingeleid tegen een in 1980 geboren man. Hij werd ervan verdacht een terreurdaad voor te bereiden op een paren- of seksclub. Verdere details wou de politie niet kwijt. De man zit in voorlopige hechtenis.

Kort daarvoor was bekendgeworden dat Franse speurders afgelopen zaterdag twee andere mannen hadden opgepakt, die een terreuraanslag zouden gepland hebben.

Volgens BFM TV vond de arrestatie zaterdag plaats in een gemeente in de regio Seine-et-Marne, ten oosten van Parijs. De politie vond tijdens een huiszoeking messen, een vuurwapen en propagandamateriaal van IS. Dat melden bronnen die dicht bij het onderzoek staan. “Wat ze precies van plan waren, is voorlopig nog niet volledig duidelijk. Maar er zijn aanwijzingen dat ze een terreurdaad planden op homoseksuelen”, aldus het directoraat-generaal van Binnelandse Veiligheid (DGSI) in Frankrijk.