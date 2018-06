‘Thuis’ drijft de spanning zwaar op: kijkers blijven achter met heel veel vragen

Trouwe kijkers hebben er lang op gewacht: de seizoensfinale van ‘Thuis’. Donderdagavond was het eindelijk zover. Maar zo positief de aflevering begon, zo dramatisch werd ze naar het einde toe. Fans blijven nu achter met een heleboel vragen.

SPOILER ALERT. Lees niet verder als je de seizoensfinale van ‘Thuis’ nog niet bekeken hebt

1. Is de verzoening van Rosa en Steven voor altijd? Of heeft Karin nog iets in petto?

Kobe heeft de ultieme Cupido in zich naar boven gehaald en is geslaagd in zijn plannetje. Het stiekeme etentje tussen zijn vader en Rosa is een schot in de roos. Steven legt zijn hart op tafel en biedt zijn excuses aan. Hij kiest definitief voor haar.

Foto: VRT

Uiteraard is Karin daar allesbehalve mee opgezet. Zij druipt teleurgesteld en zeer kwaad af. Is de relatie van Rosa en Steven nu definitief vertrokken? Of zal Karin in de toekomst toch nog roet in het eten gooien?

2. Mogen Adil en Paulien volgend seizoen eindelijk hun eerste kindje verwelkomen?

Ook bij Adil en Paulien euforie alom. Zij hebben eindelijk een contactverbod beet voor Julia. En er is nog meer goed nieuws wanneer de zwangerschapstest van Paulien eindelijk positief blijkt te zijn. De ontlading is enorm bij het gelukkige koppel.

Foto: VRT

Beleeft Paulien een mooie zwangerschap? En mogen ze binnenkort eindelijk hun eerste kindje in de armen sluiten?

3. Overleeft Leo de confrontatie met Stan?

De spanningen tussen Stan en Leo bereiken een tragisch hoogtepunt. Terwijl Marianne en Tom de problemen samen proberen uit te klaren, blijft Leo beneden wachten. Daar komt het tot een nieuwe confrontatie met Stan.

Foto: VRT

Leo biedt zijn excuses aan, maar Stan is niet meteen vergevingsgezind. Hij geeft Leo een duw, waardoor die neervalt op de grond en bewegingsloos blijft liggen. Stan ziet wat hij heeft aangericht en slaat in paniek op de vlucht.

Wanneer Marianne en Tom Leo vinden op de vloer, ligt zijn hoofd in een grote plas bloed. Is de slag Leo fataal geworden of kan hij nog gered worden? En komen ze ooit te weten dat Stan de schade heeft aangericht?

4. Hoe moet het verder met Jacques nu hij de waarheid weet over de dood van zijn zoon Maarten?

Jacques is kapot van verdriet nu hij weet wat er gebeurd is met Maarten. Nicky heeft hem de waarheid verteld over de tragische gebeurtenis. “Het was een ongeluk”, klonk het. “Hij verloor zijn evenwicht en hij viel. Ik heb hem niet kunnen redden.”

Foto: VRT

Kan Jacques alles een plaats geven nu hij weet hoe Maarten is gestorven? Of slaat hij nu pas echt tilt?

5. Hoe loopt het af met Kobe en Peter? Wat zal Britney doen met wat ze heeft gezien?

Peter en Kobe beleven een leuke namiddag aan de visvijver. De wijn stroomt vlotjes binnen, waardoor de wankele stoeltjes voor grote hilariteit zorgen. Peter valt plots achterover op de grond, waarna Kobe hem rechtop helpt. De twee komen plots oog in oog te staan, en Kobe geeft Peter een kus. Britney ziet alles gebeuren vanuit de struiken waar ze alles aan het filmen is met haar tablet.

Foto: VRT

Hoe zal Peter reageren op de onverwachte actie van Kobe? Is er meer dan vriendschap of hebben de twee kameraden gewoon te diep in het glas gekeken? En wat met Britney: zal ze haar zus Femke en mama Nancy inlichten over wat ze heeft gezien?

6. Hoe loopt het af met Waldek, Mayra en Zoë?

Waldek stapt totaal over zijn toeren in de auto wanneer hij ontdekt dat Zoë helemaal niet in de crèche zit. Hij vreest dat Mayra wil vluchten.

Onderweg schrikt hij wanneer een tegenligger hem frontaal tegemoet rijdt en hem op het nippertje ontwijkt. De auto belandt in de gracht. De ontreddering is enorm wanneer blijkt dat Mayra en Zoë in de gecrashte auto zitten.

Waldek haast zich tot bij hen en probeert hen te redden. Een gekwetste Mayra vertelt hem de volledige waarheid over Zoë. Waldek is in shock. En dan vat de auto vuur.

Kan Waldek zichzelf, Zoë en Mayra op tijd uit de brandende auto bevrijden? Zal iemand het ongeval overleven?