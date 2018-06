‘The Decision’ is gemaakt: bij deze club speelt Antoine Griezmann vanaf volgend seizoen

Antoine Griezmann heeft de knoop doorgehakt en een beslissing genomen over zijn toekomst. De Franse aanvaller maakte in ware “LeBron James-stijl” bekend dat hij volgend seizoen... bij Atlético Madrid blijft.

In een uitgebreide documentaire legde Griezmann zijn beslissing uit. Een docu waar de laatste maanden van zijn seizoen gevolgd worden. We zagen de Fransman in zijn huis in Madrid, als Fortnite-speler, als kwetsbare voetballer, als basketter met zijn broer en als Europa League-winnaar.

Uiteindelijk landt Griezmann niet voor het Camp Nou van Barça, maar voor het Wanda Metropolitano van Atlético Madrid. “Ik heb beslist om te blijven”, aldus de Fransman. “Atletico doet er alles aan om topspelers aan te trekken zodat we in eigen huis de Champions League kunnen winnen.”

Twee dagen geleden liet Griezmann tijdens een persmoment in het Franse WK-basiskamp in het Russische Istra nog optekenen dat hij de knoop had doorgehakt maar het “noch het moment noch de plaats” was om duidelijkheid te scheppen. Die komt er nu dus toch.

Catalaanse media berichtten dat Barcelona de afkoopclausule van 100 miljoen euro zou ophoesten om hem los te weken bij Atletico. Madrileense bronnen meldden dan weer dat de Fransman een contractverlenging bij Atletico zou tekenen. In ruil zou zijn jaarsalaris stijgen van 14 naar 20 miljoen euro.

Uiteindelijk hadden de Madrilenen het dus bij het langste eind. Al was er op Twitter vooral veel heisa en hoongelach over de aandacht voor ‘The Decision’ van Griezmann:

Griezmann announces that there is nothing to announce. — Gary Lineker (@GaryLineker) 14 juni 2018

And the Attention D’or goes too......



*Drum Roll*



ANTOINE GRIEZMANN pic.twitter.com/kfa04WwchY — Graphistah (@Graphistah) 14 juni 2018

Griezmann announces he's staying at Atletico Madrid in a 30 minute documentary.

Now expecting Cristiano Ronaldo to make a fucking Netflix series to announce his decision. — Messi World (@MessiWorId) 14 juni 2018

WOW griezmann really created this whole dramatic narrative around his decision and ended up staying smh — Conal Donagher(@ConalDonagher) 14 juni 2018

#ftfc can confirm that we won’t be signing Antoine Griezmann following his announcement... #LaDecisión#OnwardTogether pic.twitter.com/0AUjonf7nK — Fleetwood Town FC (@ftfc) 14 juni 2018

Antoine Griezmann is the kind of guy who would propose to his girlfriend at his friend's wedding. — (@RealTalkMUFC) 14 juni 2018

What a total farce that Antoine Griezmann video is. The timing, especially, is absurd with the World Cup starting. Very selfish and attention seeking. All of that hype for him to announce he's staying with Atlético Madrid. Great player, but what a shambles. — Liam Canning (@LiamPaulCanning) 14 juni 2018

Griezmann voetbalt sinds de zomer van 2014 voor Atletico Madrid. Hij scoorde in vier seizoenen 79 competitiegoals voor Los Colchoneros, waarmee hij vorige maand de Europa League won. In de finale tegen Marseille (3-0) was de spits met twee goals beslissend. In 2016 verloor Griezmann met zijn club de Champions Leaguefinale tegen stadsgenoot Real na strafschoppen.

Op het WK in Rusland is Griezmann (54 caps, 20 goals) met Frankrijk een van de topfavorieten voor de titel. Les Bleus openen hun toernooi zaterdag met een duel tegen Australië.