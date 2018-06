Nieuwe vorm van lijkbezorging: “Ecologischer dan cremeren”

Hasselt - Het Nederlandse Venlo denkt aan de oprichting van een resomeercentrum, waar het lichaam van een overledene wordt ontbonden in een waterbad. Ook in Vlaanderen vraagt de uitvaartsector om een wettelijk kader voor deze vorm van lijkbezorging. Minister Liesbeth Homans (N-VA) houdt voorlopig de boot af: “De vloeibare substantie die overblijft na resomatie, wordt gewoon in onze riolen geloosd. Dat is toch een zeer vreemde gedachte.”

Resomatie is een proces waarbij de ontbinding van het lichaam wordt versneld door het in een alkaline-wateroplossing van 96 graden Celsius te dompelen. Na vier uur blijven alleen beenderen over, die vervolgens ...