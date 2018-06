We zitten in terreurniveau 2, maar de politie behandelt de grote evenementen rond het WK als terreurniveau 3. Dat betekent dat in zowat alle Limburgse gemeenten en steden extra veiligheidsmaatregelen worden genomen om het WK op de grote schermen in goede banen te leiden. Dat is vooral in Hasselt, Genk en Sint-Truiden het geval, waar duizenden voetbalfans worden verwacht. Binnenlandse Zaken waarschuwt ook voor gauwdieven.