Richie Porte tankt vertrouwen in Zwitserland: “Dit toont dat we klaar zijn voor de Tour”

Woensdag kon Richie Porte zich beperken tot volgen in de Ronde van Zwitserland en toch de leiderstrui veroveren. Een dag later nam hij zelf het initiatief. “Ik voelde me beter dan gisteren”, zei de Australiër van BMC nadat hij twaalf seconden was uitgelopen op zijn belangrijkste concurrenten.

De explosieve slothelling op het einde van de zesde etappe van de Ronde van Zwitserland leek niet meteen op de maat gesneden van een klimmer als Richie Porte, maar toch trok hij zelf ten aanval. “Ik moest wel iets doen, na al het werk dat de ploeg voor me heeft gedaan. Vooral Michi Schär. Hij reed het merendeel van de rit voor me.”

“Ik had niet echt verwacht zo tijd te kunnen nemen. Gisteren voelde ik me niet top, maar vandaag had ik een betere dag. Allan Peiper (zijn ploegleider, red.) zei me via de zenders: ‘als je nog wat energie hebt, dan moet je gaan’. Ik dacht dat ik wat te vroeg was gegaan, maar toen hoorde ik dat ze achter me kraakten, en tastte ik nog wat dieper in het krachtenarsenaal. Het deed echt pijn, maar het is leuk nog een beetje extra tijd te kunnen nemen op de sterke tijdrijders. Morgen ligt me op papier misschien nog beter.”

Porte viel vorig jaar brutaal uit de Ronde van Frankrijk, maar mikt er dit jaar opnieuw op het eindklassement. “Zwitserland is een generale repetitie voor de Tour. Vandaag hebben we echt bewezen dat we er klaar voor zijn. Het is leuk om zo naar de Tour te kunnen gaan.”