“Profcontract kan nog”

Zondag eindigde Jelle Mannaerts nog verdienstelijk negende in de Ronde van Limburg. Vandaag wil de Lommelaar van Tarteletto-Isorex in een sterker bezet Dwars door het Hageland maar wat graag een gelijkaardig resultaat neerzetten. “Ik mag dit seizoen absoluut niet klagen over mijn vormpeil. Als ik mijn stinkende best blijf doen, zie ik wel welke voorstellen mijn pad zullen kruisen”, klinkt Mannaerts getemperd ambitieus.