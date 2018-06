App redt voedsel van vuilnisbak

HasseltToo Good To Go, een app die voedselverspilling wil tegengaan, heeft op drie maanden tijd al ruim 15.000 maaltijden van de vuilnisbak gered. Bakkers, slagers, winkels en eetgelegenheden bieden er hun niet-verkochte waren aan die de consument vlak voor sluitingstijd aan een prijsje kan afhalen. Wat de pot precies zal schaffen, weet niemand op voorhand, maar daar malen de 50.000 gebruikers niet om. Sinds enkele weken krijgt de app ook voet aan grond in Limburg, met al een twintigtal deelnemende zaken in en rond Hasselt.