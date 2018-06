Tweede aanjager voor cultuurplan Limburg

BRusselDeze maand wordt de procedure gestart om een tweede ‘aanjager’ voor de Limburgse cultuursector aan te stellen. Die start in september en zal organisaties begeleiden bij de subsidieaanvragen. Dat heeft Vlaams cultuurminister Sven Gatz (Open Vld) gisteren geantwoord op vragen van Vlaams Parlementslid An Christiaens (CD&V). “We hebben één cultuurseizoen om de kentering te realiseren. Daarom is het belangrijk dat de politiek, de aanjagers, de trekkers en de hele sector goed samenwerken”, zegt Christiaens.