STVV’ers Teixeira en Ceballos op het puntje van de stoel voor clash Portugal-Spanje

Dé clash van de groepsfase wordt vanavond om 20 uur in het Fisht Stadion in Sotsji afgewerkt. Europees kampioen Portugal kijkt het getergde Spanje in de ogen. Oftewel Cristiano Ronaldo versus de sterren van Barcelona en Real Madrid. STVV-ploegmaats Cristian Ceballos en Jorge Teixeira staan elk in een ander kamp en volgen de clash vanop het thuisfront in respectievelijk Santander en Lissabon.