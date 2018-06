Het contract van Marvin Ogunjimi (30), ex-spits van KRC Genk, bij het Wit-Russische Dynamo Brest is verbroken. De voormalig Rode Duivel moet na twee maanden alweer op zoek naar een nieuwe club.

Nadat zijn contract bij de Nederlandse tweedeklasser MVV Maastricht was ontbonden, begin april, vond Ogunjimi al snel een nieuwe werkgever in Dynamo Brest, dat uitkomt in de hoogste Wit-Russische competitie ...