Belgë is duur telecomland: wij betalen 73 euro, Frankrijk slechts 36 euro

Telecom-minister Alexander De Croo (Open VLD) wil een vierde speler op de Belgische markt toelaten om de concurrentie te verhogen en de prijzen te drukken. Uit onderzoek van Test-Aankoop blijkt dat we inderdaad veel meer betalen dan in de buurlanden.

Test-Aankoop vergeleek eerst de aanbieders van mobiele bellen en internetten, op onze markt. Dan blijkt dat de consument goedkoopst af is bij VOOmobile. Die is de helft tot tweederden goedkoper dan Orange, Telenet en Proximus. Al krijg je bij deze grote jongens wel meer mobiele data.

Duidelijke verschillen met buitenland

Test-Aankoop vergeleek ook onze telecomprijzen met die in het buitenland. Te beginnen met het 3-Pack (telefonie, internet en televisie). In België betaal je daarvoor 73,52 euro; in Nederland 61,43 euro; in het Verenigd Koninkrijk 64,85 euro; in Duitsland 47,43 euro en in Frankrijk 36,43 euro.

Voor het 4-Pack (telefonie, internet, televisie en gsm) zijn we alweer de duurste: in België betaal je daarvoor 89,49 euro; in Nederland 83,22 euro; in het Verenigd Koninkrijk 79,33 euro; in Duitsland 72,77 euro en in Frankrijk 55,65 euro

Goedkoop Litouwen

Vlamingen melden de redactie van Nieuwsblad.be dat ze goedkope telecomabonnementen kopen in Litouwen. Bij provider Tele2 betalen ze 2,68 euro voor 268 gigabite. Test-Aankop merkt hier wel op: “Een contract sluiten in Litouwen en nadien naar België komen om dan heel de tijd te roamen is unfair use volgens een verordening. Na 4 maand zal de operator, Tele2, kijken hoe vaak de man effectief in het land was waar de simkaart werd gekocht. Is dat geen 50% van de tijd dan zal Tele2 aan de klant gaan doorrekenen wat de Belgische operator op wiens netwerk de man zit tele2 aanrekent.”