Diego Maradona uit zware kritiek op WK van 2026: “Dit bevalt me niet, er is geen passie”

Maradona was aanwezig in het openingsduel tussen Rusland en Saoedi-Arabië Foto: AP

Diego Maradona heeft donderdag zware kritiek geuit op de toewijzing van het WK voetbal van 2026 aan de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Hij verwijt de organisatoren een gebrek aan voetbalcultuur. “De Canadezen hebben ongetwijfeld goeie skiërs”, klonk het cynisch op de Latijns-Amerikaanse tv-zender Telesur.

“De Amerikanen wilden wedstrijden van vier keer 25 minuten introduceren voor betere publiciteit. En de Mexicanen verdienen het niet. Die winnen op een WK twee wedstrijden, zoals we zagen in Duitsland en Brazilië, en moeten dan naar huis”, aldus Maradona. “Dit bevalt mij niet. Er is geen passie voor voetbal in deze landen.”

Het trio VS-Canada-Mexico kreeg woensdag ten koste van tegenkandidaat Marokko het WK van 2026 toegewezen. Voor Canada wordt het een eerste wereldbeker, voor de VS een tweede, voor Mexico een derde.