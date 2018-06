Projectontwikkelaar nieuw vakantiepark onder vuur door gerechtelijk onderzoek

Hechtel-Eksel - “De bouw van het nieuwe vakantiepark Exelshof in Eksel, op het voormalige terrein van het Musschennest, start na het bouwverlof”, dat zegt Alain Cloet, de bouwpromotor uit Nieuwpoort, ook al loopt er een gerechtelijk onderzoek tegen de man. Twee weken geleden kreeg hij zestig speurders over de vloer. De flamboyante ondernemer wordt verdacht van fiscale fraude, oplichting, witwaspraktijken en valsheid in geschrifte.

De speurders vielen onder meer binnen in het Sea Coast-hoofdkantoor in Nieuwpoort en de Sea Coast Stables in Hamme. Cloet is niet alleen een bouwmagnaat aan de kust, maar investeert ook in dure racepaarden ...