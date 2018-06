Voormalig F1-piloot Jenson Button heeft zich verloofd met model Brittny Ward. De voormalig McLaren F1-piloot, en wereldkampioen van 2009, kondigde zelf zijn verloving via Instagram aan. Voorafgaand aan zijn relatie met Ward had Button ook al een relatie met een ander model, namelijk Jessica Michibata. Dat huwelijk liep in 2015 echter op de klippen.

Soon to be Mrs Button! ? Een bericht gedeeld door Jenson Button (@jensonbutton_22) op 12 Jun 2018 om 10:22 (PDT)

Een bericht gedeeld door Brittny Ward (@brittnyward) op 21 Mei 2018 om 8:07 (PDT)

Een bericht gedeeld door Brittny Ward (@brittnyward) op 16 Mei 2018 om 8:56 (PDT)

Een bericht gedeeld door Brittny Ward (@brittnyward) op 7 Apr 2018 om 6:59 (PDT)

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: