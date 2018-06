Je hoeft niet ver om op vakantie te zijn. Tips voor een leuke ‘staycation’

Ver hoef je niet te reizen om er even helemaal tussenuit te zijn. Want of het nu een citytrip, een weekendje uitwaaien aan zee of er helemaal tussenuit knijpen in de natuur is: je kan het ook in eigen land. Of in Nederland, als je echt naar het buitenland wil. De Nederlandse reisblogster Anne de Buck bundelt in haar nieuwste boek ‘Staycation’ de leukste adresjes in België en Nederland. Dit zijn enkele handige tips voor een tripje dicht bij huis.

Doorgaans verkent ze de wereld en houdt ze er de blog Your Little Black Book over bij. Maar de Anne de Buck heeft geen dure vliegtickets nodig om zich op vakantie te voelen. De voorpret van een tripje dicht bij huis is bijna net zo leuk als die van een trip ver weg: hotels boeken, adresjes opzoeken, aftellen. Enkele tips van Anne uit het boek ‘Staycation’.

- Ga eens weg buiten je comfortzone. Mij geeft het wel eens rust wanneer ik ergens heen ga waar het niet te hip is, waardoor ik niet het gevoel heb dat ik alles moet doen en zien.

- Ga je op citytrip? Boek die niet altijd in het weekend. Een stad is in de week heel anders dan op zaterdag en zondag. Veel winkels en restaurants zijn bijvoorbeeld gesloten op zondag. Daarom ga ik liefst van donderdag tot zaterdag: op zaterdag rijden we dan na een early dinner weer naar huis.

- Ga je naar een grote stad zoals Amsterdam, Rotterdam, Brussel of Antwerpen? Boek dan meerdere hotels in verschillende wijken, zodat je de stad beter kan leren kennen. Heb je maar beperkt tijd, kies dan liever één wijk en neem de tijd om te genieten in plaats van de hele stad in anderhalve dag te willen zien.

- Wellicht kan je ontzettend genieten van nieuwe hotspots, maar eerlijk is eerlijk, soms lijken al die nieuwe concepten wel een beetje op elkaar. Daarom probeer ik ook op zoek te gaan naar de tegenhanger: lowspots - tentjes die verre van hip zijn, maar daardoor ook minder inwisselbaar. Van de beste Thai tot authentieke dim sum restaurants en die gezellige bruine kroeg. Vaak vraag ik lokale chefs om tips voor dit soort adressen als ik in een andere stad ben.

- Natuurlijk is het leuk om een aantal dingen te plannen, maar laat genoeg tijd om te genieten van het moment zelf. Je research is een startpunt, maar bepaalt niet waar je tijdens je ontdekkingsreis zult eindigen. Go with the flow!

- Ik kan mijn reizen niet plannen zonder Google Maps. Zodra ik klaar ben met het researchen van een bestemming zet ik alle adressen in Google Maps. Het is even een klus, maar geloof me als ik zeg dat het heel handig is als je eenmaal bent aangekomen.

- Zin in een feestje? Plan dan je weekendje weg rond een concert of een festival. Op vrijdag al vertrekken en nog lekker ergens eten, op zaterdag met de voetjes van de vloer en op zondag ergens aanschuiven voor een anti-kater brunch.

- Kijk voor het boeken van de perfecte staycation verder dan alleen hotels. Er zijn in Nederland ook veel fijne huisjes te boeken. Bijvoorbeeld op een landelijke locatie die tussen verschillende steden in ligt, zodat je wel de stad kunt opzoeken, maar ook kunt relaxen in de natuur.

‘Staycation Guide’ van Anne de Buck vind je 21 gidsen door Annes favoriete steden in Nederland en België, van Den Bosch tot Gent en van Antwerpen tot Groningen. Uitgegeven bij Terra en te koop voor 20 euro.