Kinrooi - Vanmorgen rond 6.45 uur hing de shop van het tankstation op de Venlosesteenweg in Kinrooi vol rook. De brandweer werd opgeroepen. Maar er was geen brand. Wel was de shop uitgerust met een inbraakalarm dat rook spuit wanneer er een deur wordt geforceerd. Vanmorgen bleek het alarm in werking te zijn getreden doordat een medewerker de deur opende en vergeten was om het alarm af te zetten.